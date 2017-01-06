عيب.. انها مباراة وليست معركة!!..

كتب وسيم صبرا:

يبدو ان البعض يهوى تحويل المباريات الرياضية عن أهدافها الحقيقية، ويصر على جعل ارض ملاعبنا اللبنانية الى ساحات للمعارك والتنافس بالشحن الطائفي بدل الرياضي، مما يوتر، لا بل يشوه مشهد ملاعبنا التي يفترض ان تكون واحة للتنافس الشريف والتشجيع النظيف، لا مرتعاً لأصحاب النفس الضعيف.

ولا شك ان ما يحصل حالياً من جانب بعض جمهور هومنتمن، امر يدعو للاسف، لا بل الى الاشمئزاز، ويدعونا لمطالبة العقلاء من هذا الجمهور، بالتدخل لردع الموتورين والغوغائيين، الذين يشوهون الصورة الجميلة لجمهور النادي العريق والممتدة فروعه بالمصير من دول العالم، عاماً ان غالبية مشجعي هومنتمن على امتداد المعمورة يرفضون لما وصل اليه البعض منهم.

وصحيح ان مباراة الرياضي بطل لبنان مع نظيره هومنتمن ببطولة كرة السلة الاحد بقاعة الرئيس صائب سلام، هي الابرز سلوياً لتاريخه هذا الموسم، كونها ستجمع بين حامل اللقب وبين المتصدر الحالي، لكن ذلك لا يبرر تحويلها لهذا الكن من الكلام الموتور الذي بادر لإطلاقه جمهور هومنتمن، واستدرج ردات فعل متوقعة من جمهور الرياضي كما مشجعي العديد من الاندية، ومنهم حكماويون، كون “القصف البرتقالي” طال ايضاً مكانة وعراقة وتاريخ النادي الأخضر.

وكان مدرب فريق هومنتمن أشعل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي بعدما اعتبرانّ المباراة بين هومنتمن والرياضي اصبحت المباراة الابرز بدلاً من مباراة حكمة – الرياضي وذلك نظراً الىموقع هومنتمن المتقدم هذا الموسم.

وقال مجاعص: هدفنا ان نأخذ كل مباراة في موعدها لكن نعرف ايضا انّ إهتمامنا ينصب على المركز الاول لذلك كنا نفكر في مباراة الاحد (امام الرياضي) اكثر من هذه المباراة (امام هوبس) كما قال.

وأضاف مجاعص: “نحن الفريق الوحيد بلا هزيمة حتى الآن، والرياضي لم يخسر على ارضه، لذا فالمباراة ستكون كبيرة، وبرأيي انها اصبحت الابرز وليس مباراة حكمة – رياضي، سنبدأ فيالتحضير للمباراة من الآن على امل خطف الفوز”.