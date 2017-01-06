ماذا حصل في زغرتا عقب مباراة النجمة وطرابلس..

تعقيباً على ما أشار اليه “موقع اللواء” حول احتجاجات طرابلسية صاخبة تلت المباراة التي انتهت بفوز النجمة على طرابلس بالدور ربع النهائي لكأس لبنان،

أدت أحداث شغب محدودة من قبل بعض الجمهور الذي كان يشجع الفريق الطرابلسي إلى أضرار مادية ومنها تحطيم زجاج سيارة المعالج الفيزيائي في نادي السلام زغرتا ميشال صوان التي كانت مركونة قرب ملعب المرداشية.

واشارت معلومات بان حكم المباراة رضوان غندور والطاقم التحكيمي المساعد خرج من الملعب بحماية أمنية، علما ان احتجاجات الطرابلسيين جاءت بداعي عدم احتساب غندور لركلة جزاء طالب بها لاعبو طرابلس بنهاية المباراة.

وفي سياق متصل، اشار موقع “قناة الجديد” بان المباراة شهدت أموراً لم ترتبط بأحداثها الفنية، حيث خرجت هتافات بحدة عن الإطار الرياضي، ووصلت الى النيل من مرجعيات دينية وسياسية محلية وخارجية بعبارات معيبة.

وردت مصادر طرابلسية، ان هذه الهتافات جاءت كردة فعل، بعدما قام الجمهور المقابل بالهتاف لتلك المرجعيات استفزازاً (ودائماً حسب تلك المصادر الطرابلسية)، وقالت انها لم تخرج عما تشهده المثير من المباريات في ملاعبنا الرياضية.

وكان فريق النجمة تابع حملة الدفاع عن لقبه وتأهل ألى المربع الذهبي لبطولة كأس لبنان لكرة القدم، بفوزه على نظيره طرابلس بهدف نظيف.

وسجل السوري عبد الرزاق الحسين هدف اللقاء بالدقيقة 82، وسجلت بالدقيقة الاخيرة اعتراضات طرابلسية صاخبة بعد المطالبة بركلة جزاء على قاسم الزين بداعي حصول لمسة يد خلال كرة مشتركة مع ابو بكر المل.

وسيلعب النجمة بالدور نصف النهائي الاحد 23 نيسان المقبل، مع الفائز من مواجهة الصفاء والراسينغ المقررة الاحد 8 الجاري.

ويلعب السبت الانصار مع شباب الساحل بملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا باطار الدور ربع النهائي ايضاً.