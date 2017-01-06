ما مصير الدعوى العمالية ضد مونديال قطر؟!..

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، إن القضاء السويسري رفض دعوى عمالية ضده تتعلق بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وفي الدعوى التي قدمت لمحكمة في زيوريخ، اتهمت اتحادات نقابات عمال في هولندا وبنغلادش الفيفا بارتكاب مخالفات وأخطاء وحملته مسؤولية“انتهاكات مزعومة” لحقوق الإنسان فيما يتصل بحقوقعمال البناء الذين يعملون في إنشاء المباني الخاصة بتنظيم قطر نهائيات كأس العالم في 20222.

وطالبت الدعوى الفيفا بإلزام قطر بتطبيق “الحد الأدنى لمعايير العمل” في التعامل مع العمالة الوافدة التي تساعد في الإعداد لاستضافة الحدث الكبير.

وتعليقا على قرار المحكمة، قال الفيفا في بيان من مقره في زوريخ: “يراقب الفيفا الموقف عن كثب وتطبيقا لما قاله الرئيس جياني إنفانتينو في الآونة الأخيرة فإننا سنستمر في حث السلطات القطرية علىتوفير ظروف عمل أمنة ولائقة لعمال البناء“.