هاردن يخفق بتحقيق “تريبل دبل” مع روكتس..

سجل البرازيلي نيني رميتين حرتين قبل 7 أعشار من الثانية على نهاية الوقت وساهم بفوز هيوستن روكتس، على ضيفه أوكلاهوما سيتي، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وهذه أفضل مباراة يخوضها نيني (34 عاما) هذا الموسم، إذ سجل 18 نقطة، فيما كان زميله النجم جيمس هاردن قريبا من تحقيق ثلاثية مزدوجة (“تريبل دبل“) بتسجيله 26 نقطة و12 تمريرةحاسمة و8 متابعات، وأضاف البديل إريك غوردون 22 نقطة، بينها 5 ثلاثيات.

وفي الطرف المقابل، لم تكفي النقاط الـ49 التي سجلها راسل وستبروك لتفادي فريقه الخسارة، علما بأنه حقق رقما قياسيا شخصيا بتسجيله ثماني رميات ثلاثية.

وسجل وستبروك 16 من 34 محاولة، مساهما في تقليص أوكلاهوما الفارق الذي بلغ 18 نقطة في الربع الثالث، وذلك بعد تقدمه بفارق 14 مطلع المباراة.

وعلق هاردن، الذي يتنافس مع وستبروك على جائزة أفضل لاعب في الموسم قائلا: “التناغم رائع في الفريق، يقاتل كل لاعب من أجل الآخر، ونقدم كل ما نملك خلال المواجهات“.

وبفوزه أصبح روكتس (28-9) ثالثا في المنطقة الغربية، خلف غولدن ستيت وريورز وسان أنطونيو سبيرز، فيما تراجع أوكلاهوما (21-16) إلى المركز السابع.

واستعاد تورونتو رابتورز وصيف المنطقة الشرقية، نغمة الانتصارات عندما تخطى ضيفه يوتا جاز 101-93.

وفي بورتلاند، عاد داميان ليلارد بعد إصابة في كاحله، وقاد بورتلاند ترايل بلايزرز للفوز على ضيفه لوس أنجلوس ليكرز 118-109.

ونجح ليلارد بتسجيل 21 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف زميله سي جاي ماكولوم 27 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

وهذا رابع فوز لبلايزرز في آخر 16 مباراة، فاحتل المركز التاسع في المنطقة الغربية، فيما عاد ليكرز إلى مسلسل الخسائر التي بلغت 26 حتى الآن مقابل 13 فوزا.