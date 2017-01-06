المتحد يهزم الرياضي بفارق سلة..

الحق فريق المتحد الخسارة الاولى بنظيره الرياضي تحت قيادة المدرب احمد فران بنتيجة (86-84) في مركز الصفدي في طرابلس ضمن المرحلة السابعة لبطولة لبنان لكرة السلة.

وبهذه النتيجة توج هومنتمن رسمياً بطلاً لمرحلة الذهاب قبل مواجهته مع الرياضي الأحد بالمنارة.

وافتقد الرياضي لقائده جان عبدالنور للإصابة بينما تعذر على المتحد إشراك

الاميركي دينزل بولز لعدم وصول إستغنائه الدولي، ولعب مكانه ملفين كليفلاند الذي يتدرب مع الفريق منذ أسبوع بعد الإستغناء عن مواطنه ويل دانيالز.

الرياضي شارك معه لاعب أجنبي جديد هو كين براون والذي يتمتع بنظرة ثاقبة على أرض ملعب وهو صانع ألعاب ممتاز كما ظهر في المباراة الأولى له في بطولة لبنان.

واستطاع الرياضي أن ينهي الشوط الأول متقدماً بفارق 7 نقاط (44-37) بعد بداية سريعة للمتحد عن طريق الثلاثي ايلي رستم و راميل كوري وديواريك سبينسر إلا أن الرياضي عرف كيف ينهي هذا الشوط مستفيداً من تألق براون في صناعة الألعاب وبرانكو في التسديدات البعيدة والادي أمينو في منطقة أسفلالسلة والذي أظهر إنسجاماً كبيراً مع براون.

وتقدم الرياضي بفارق 12 نقطة ولكن المتحد إستطاع تقليص الفارق إلى 3 نقاط (63-60) والبقاء في أجواء المباراة مع نهاية الربع الثالث.

المتحد بقيادة سبينسر وملفين إستطاع التقدم (76-70) قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق ثم كوري سجل ثلاثية لتصبح النتيجة (79-70) ولكن براون سجل ثلاثية قبل نهاية اللقاء بدقيقة ليقلص الفارق إلى 4 نقاط (82-78) قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة (86-84) وقدم المتحد أداءً دفاعياً خارقاً في الربع الأخير.

وسجل من الفائز سبينسر 25 نقطة مع 8 متابعات و 4 تمريرات حاسمة، راميل كوري 16 نقطة، ايلي رستم 11 نقطة، وملفين كليفلاند 20 نقطة مع 9 متابعات.

بينما سجل من الخاسر برانكو 26 نقطة، الآدي امينو 17 نقطة مع 8 متابعات، اسماعيل أحمد 12 نقطة وكين براون 11 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة.