بيكيه برشلونة بخطر بسبب ابناء الست والجارية!!..

بات جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، مهددا بعقوبات قاسية من اللجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم في اجتماعها المرتقب يوم الاثنين المقبل، والمخصص للفصل في الحالات التي شهدها ذهاب الدور ثُمن النهائي من كأس ملكإسبانيا.

ويعود السبب، إلى التصريحات التي هاجم فيها بيكيه الحكام الإسبان غير الدقيقين في قراراتهم، وتلميحاته إلى “ابناء ست وجارية” في تعامل الاتحاد مع الأندية، وهو اعتبر حكم المواجهة مع أتلتيكو بلباو السبب الرئيسي في خسارة فريقه (1-2) حينتغاضى عن ضربة جزاء واضحة لمصلحة البرازيلي نيمار.