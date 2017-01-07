تعادل اسبانيول ولا كورونيا بالدوري الإسباني.. 

استؤنف الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد انتهاء عطلتي الميلاد ورأس السنة بتعادل إسبانيول وضيفه ديبورتيفو لا كورونيا 1-1 في المرحلة السابعة عشرة.

وافتتح الكوستاريكي سيلسو بورغيس التسجيل للضيوف في الدقيقة 59، لكن رد إسبانيول جاء سريعا عبر جيرارد مورينو (63).

ورفع إسبانيول رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن موقتا، فيما أصبح رصيد ديبورتيفو لا كورونيا 17 في المركز الخامس عشر موقتا.

وتستكمل المرحلة السبت حيث يلعب ريال مدريد المتصدر مع ضيفه غرناطة، وإيبار مع أتلتيكو مدريد، وسلتا فيغو مع ملقة، وريال سوسييداد الخامس مع إشبيلية الثالث.

ويلتقي الأحد أتلتيك بلباو مع ديبورتيفو ألافيس، وريال بيتيس مع ليغانيس، ولاس بالماس مع سبورتينغ خيخون، وفياريال الرابع مع برشلونة الثاني وحامل اللقب، على أن تختتم المرحلة الاثنين بلقاء أوساسونا وفالنسيا.