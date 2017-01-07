تكريم أسطوري لرونالدو توج بخماسية في شباك غرناطة.

دك ريال مدريد شباك ضيفه غرناطة بخمسة أهداف نظيفة السبت بملعب “سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني.

سجل خماسية الفريق المدريدي كل من إيسكو “هدفين“، كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وكاسيميرو في الدقائق 12 و20 و27 و31 و58، ليحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 39 مباراة متتالية بكل البطولات تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، ويعادل رقم برشلونة بهذاالرقم القياسي.

ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، مبتعدًا بست نقاط عن برشلونة الذي يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام فياريال الأحد بنفس الجولة، علماً ان للمدريديين مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز 19 وقبل الأخير.

هذا وقامت جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو بإعداد احتفالٍ خاصٍ بالنادي الذي فاز بثلاثيةٍ تاريخيةٍ في عام 2016 ونجمه الأول، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي فاز بكرته الذهبية الـ4 كأفضل لاعبٍ في العالم عن هذا العام.

وفي احتفالٍ خاصٍ أقامه النادي قبيل انطلاق المباراة، قام أسطورة النادي باكو خينتو بتسليم صاروخ ماديرا لكرته الذهبية الجديدة داخل أرض الملعب، وهو نفس ما قام به خينتو نفسه في المناسبات الثلاثة الماضية مع الدون، فيما قام نجوم النادي السابقون، والذين سبق لهم التتويج بالجائزة أيضاً:زين الدين زيدان، رونالدو نازاريو، لويس فيغو، مايكل أوين وريمون كوبا، بالاصطفاف في الخلف للاحتفاء بخليفتهم الذي يواصل صناعة تاريخه الشخصي وكتابة التاريخ بشكلٍ عامٍ للنادي الملكي.