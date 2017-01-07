تنس: موراي وديوكوفيتش بنهائي قطر..

بلغ المصنفان الأول والثاني عالميا، “السير” البريطاني آندي موراي والصربي نوفاك دوكوفيتش، نهائي دورة قطر للتنس، بعد فوزهما في نصف النهائي، الأول على الإسباني فرناندو فرداسكو، والثاني على التشيكي توماس بيرديتش.

وأفلت دوكوفيتش حامل اللقب من فخ فرداسكو، بعدما فاز عليه بشق الأنفس 4-6 و7-6 (9-7) و6-3.

وسيكون نهائي الدورة مرتقبا لكونه سيجمع الصربي وموراي، المصنف أول، الحاصل مؤخرا على لقب “ٍسير” من ملكة بريطانيا.

وكان موراي تصدر التصنيف العالمي لترتيب اللاعبين المحترفين، بعدما أقصى الصربي عن الصدارة في عام 2016.

وتفوق موراي على بيرديتش 6-3 و6-3، في مباراة سهلة نسبيا رغم الرياح القوية التي تخللتها.