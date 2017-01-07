ركلات الترجيح تقود الانصار للمربع الذهبي لكأس لبنان..

تأهل فريق الانصار الى نصف نهائي بطولة كأس لبنان لكرة القدم بتخطيه شباب الساحل بركلات الترجيح (5-4) والتي تم اللجؤ اليها لانتهاء الوقتين الأصلي والاضافي بالتعادل بنتيجة (3-3)، في المباراة التي اجريت بينهما السبت في ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا.

وخاض صانع الألعاب الدولي ربيع عطايا مباراته الاخيرة مع الانصار قبل انتقاله الى ذوب اهن الإيراني بالإعارة لموسم ونصف، علماً انه سيتوجه الى طهران الاحد، وتالياً سيغيب عن الانصار بمرحلة الاياب وكامل الموسم المقبل.

وتمكن شباب الساحل من إفتتاح التسجيل برأسية لمدافعه المتقدم حسين الدر اسكنها الشباك بمواجهة الحارس حسن مغنية وذلك بالدقيقة 16، وتأخر الرد الانصاري للدقائق الاخيرة من الشوط الاول حين احتسب الحكم حسين ابو يحيى ركلة جزاء عقب عرقلة تعرض لها ربيع عطايا المنفرد، فانبرى البرازيلي ريتشي للكرة وسددها ارضية الى يسار الحارس علي حلال (د41).

واستعاد شباب الساحل تقدمه بالشوط الثاني بكرة تابعها حسن كوراني مباشرة في قلب الشباك مستغلاً كرة مرتدة من الحارس مغنية (52)، ثم عزز الساحليون تفوقهم عبر نيكولاس الذي تلقى تمريرة ذهبية من حسين الدر (75)، قبل ان يقلص الانصاريون الفارق عبر البرازيلي ريتشي الذي انفرد بالحارس حلال وسدد بشباكه بعد تلقيه امامية بينية من ربيع عطايا (82)، ثم ادرك الانصار التعادل بالثواني القاتلة بعد ركنية لَعب منها عطايا الكرة هوائية ساقطة تابعها السلوفاكي ماتيتش برأسه داخل الشباك وسط تكتل اللاعبين (91).

والغى الحكم ابو يحيى هدفاً للانصار لوجود تسلل (93)، كما طالب شباب الساحل بركلة جزاء بالدقائق الاخيرة (117).