سلة: الحكمة يعترض على قرار ايقاف جمهوره ويستعيد غطاس..

أكدت مصادر حكماوية، ان النادي سيتقدم باعتراض على الكتاب الذي تبلغه من الامين العام للاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل رزق، يعلمه فيه توقيف جمهور الفريقالاخضر لمباراة واحدة وتغريمه 250 وحدة بسبب تصرفات الجمهور في المباراة امام التضامن الزوق التي فاز بها الحكمة وشهدت هتافاتمسيئة من الجمهور ورمي ارض الملعب بالشموع والقناني.

ويعني القرار ان المباراة المقبلة التي سيلعبها الحكمة على ارضه ستكون امام الرياضي في غزير في 15 الجاري.

هذا واستعاد فريق الحكمة خدمات لاعبه جو غطاس بعد تعافيه الجزئي من كسر في اصبع اليد.

غطاس كان بحاجة الى عملية جراحية لكنه فضّل عدم الخضوع لها حالياً لانها ستؤخر عودته الى الملاعب.