سلة: بيبلوس ينفرد بوصافة بطولة لبنان..

انفرد فريق بيبلوس بوصافة بطولة لبنان لكرة السلة، بعدما هزم مضيفه اللويزة

بنتيجة 83-71 السبت بقاعة المركزية في جونيه.

وجاءت المباراة من طرف واحد حيث تألق بيبلوس وهيمن بشكل مطلق على اللقاء

بقيادة جاي يونغبلود الذي احرز 36 نقطة،

علماً ان الفارق وصل خلال اللقاء الى حوالى 25 نقطة قبل ان يحسم المواجهة في واحدة من أسوأ مباريات الفريق الكسرواني منذ فترة.

واضاف اليه أبي ندودي 19 نقطة وكلاي تاكر 11، اما من جانب اللويزة، سجّل جيرون جونسون 32 لكن مع 10 كرات ضائعة واضاف اليه ترافيس ماغي 11 نقطة وويندل لويس 10.

وانفرد بيبلوس بالمركز الثاني بـ 6 إنتصارات وهزيمتين فيما بقي اللويزة ثالثا بـخمسة إنتصارات و3 هزائم.

وتقام يوم الاحد المواجهة المرتقبة بين هومنتمن المتصدر والرياضي.