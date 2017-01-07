سلة: غريزليز يسقط غولدن ستايت..

بفضل جهود لاعبيه مارك غاسول وزاك راندولف، في الوقت الإضافي، نجح ممفيس غريزليز بالفوز خارج ملعبه على غولدن ستيت وريورز 128-119 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ونجح غريزليز في تحقيق الفوز رغم تأخره بفارق 24 نقطة في الربع الثالث وبفارق 18 نقطة قبل أقل من خمس دقائق من نهاية المباراة عندما انتفض وحقق التعادل بفضل لاعبه مايك كونلي قبل 7.4 ثانية من نهاية الوقت الأصلي.

وجاء الفوز بعد أن تفوق غريزليز على مضيفه بواقع 32-13 في الربع الأخير كما سيطر الضيوف أيضا على اللعب في الوقت الإضافي بفضل تألق غاسول وراندولف اللذين هزّا شباك الضيوف أربع مرات مع أول استحواذ للضيوف على الكرة فيالوقت الإضافي.

وأحرز كونلي 27 نقطة وأضاف راندولف نفس العدد من النقاط في حين أحزر غاسول 23 نقطة ليحقق جريزليز فوزه الثاني على وريورز بطل 2015 ووصيف بطل 2016 خلال الموسم الحالي.

وهذا هو الفوز رقم 23 لغريزليز مقابل 16 هزيمة خلال الموسم الحالي.

وكان ستيفن كوري لاعب وريورز أفضل مسجلي المباراة برصيد 40 نقطة لكنها لم تكن كافية لمنع هزيمة فريقه متصدر القسم الغربي السادسة هذا الموسم مقابل 31 فوزا.

كما فاز كليفلاند كافاليرز حامل اللقب خارج ملعبه على بروكلين نيتس 116-108 وواشنطن ويزاردز على ضيفه مينيسوتا تيمبرولفز 112-105.