طائرة: عمشيت يفاجىء الميناء وفوزان للأنوار والبوشرية..

فجر فريق عمشيت مفاجأة مدوية بإسقاطه نظيره الزهراء الميناء (حامل اللقب) 3-2، في الجولة الثانية من بطولة لبنان للدرجة الاولى للكرة الطائرة والتي شهدت تسجيل

كل من الانوار الجديدة والشبيبة البوشرية فوزهما الثاني على الجيش 3-2 وحبوب 3-صفر، على التوالي.

ففي قاعة الرئيس ميشال سليمان في عمشيت، فجر الرياضي عمشيت مفاجأة من العيار الثقيل بإسقاطه الزهراء الميناء (حامل اللقب) 3-2 في اول إطلالة للبطل هذا الموسم بعدما ارتاح في المرحلة الاولى، وانتهت الاشواط للفائز كالآتي: (27-25 و23-25 و18-25 و25-15 و15-7) بقيادة الدولي شبل ضرغاموالاتحادي مروان حيدر وراقبها غسان ابي انطون.

وكان لاعب عمشيت ايمرسون رودريغيز افضل مسجل في المباراة برصيد 35 نقطة، امام ديميتري دوبوفسكي (الزهراء) 28 نقطة ويافور جينوف ومانيوس ابادي (عمشيت) 17 نقطة.

وفي قاعة مجمع الرئيس العماد اميل لحود الرياضي العسكري خسر فريق الجيش امام الانوار الجديدة 2-3 في مباراة قوية انتهت فيها الاشواط للفائز كالآتي: (25-23 و15-25 و25-18 و21-25 و15-11) بقيادة الدولي الياس وهبة والاتحادي عبدالله الغوش، وراقبها يوسف الخوري.

وكان المجري دوموتور ميزاروس (الانوار) افضل مسجل في المباراة برصيد 29 نقطة امام لاعب الجيش ايهاب الظنط بـ 25 نقطة، فيما سجل المجري غابور نازا (الانوار) 23 نقطة.

وفي قاعة كارلوس سليم بمجمع الرئيس ميشال سليمان في جبيل، خسر حبوب امام البوشرية صفر-3 كالآتي: (19-25 و14-25 و20-25) بقيادة الدوليين حنا الزيلع وجوزيف خرما، وراقبها طوني غانم.

وكان لاعب البوشرية مايكل كامينسكي افضل مسجل في المباراة برصيد 19 نقطة امام زميله في الفريق جان ابي شديد 14 نقطة ولاعب حبوب البرازيلي كريستيانو كامبوس 13 نقطة.

وتختتم المرحلة الثانية السبت كالآتي:

– الساعة 17.00: حالات – سبيد بول (عمشيت)

– الساعة 19.30: الطلائع دلهون – الرسالة الصرفند (نبيه بري)

– الساعة 20.00: بلاط – تنورين (كارلوس سليم)