ماذا فعل اللبناني يونس بوصيف بطولة المانيا؟..

سجل امين يونس المهاجم الالماني من اصل لبناني والمحترف في نادي اياكس امستردام الهولندي، ثلاثة اهداف في مرمى “لايبزيغ رد بول” مفاجأة الدوري الالماني هذا الموسم، وذلك في المباراة الوديةالتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 5-1.

ويحتل لايبزيغ رد بول المركز الثاني في الدوري الالماني بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، فيما يحتل اياكس المركز الثاني في الدوري الهولندي.

ويشار بان يونس مرشح للانصمام الى منتخب لبنان الوطني بالتصفيات المؤهلة لكأس امم اسيا – الامارات 2019، علماً ان هذه التصفيات ستنطلق في 27 اذار/ مارس المقبل، وتجري قرعتها في 23 الجاري.