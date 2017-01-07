ماذا يحصل بمعسكر المنتخب السعودي في ابو ظبي؟!..

اكتفى فهد المولد ونايف هزازي وعساف القرني بتدريبات خاصة في النادي الصحي، وذلك في المران الصباحي السبت، بمعسكر المنتخب السعودي لكرة القدم المقام في أبوظبي.

من جانبه شارك الحارس وليد عبد الله في التدريبات الجماعية للمنتخب، بعد تعافيه من آلام الظهر التي أبعدته عن التدريبات الجمعة، فيما أدى سلمان الفرج تدريبات خاصة انفرادية في الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكان المنتخب السعودي أدى حصة تدريبية صباحية السبت، في معسكر أبوظبي، الذي يأتي ضمن برنامج إعداد المنتخب لاستئناف التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

ويخوض لاعبو المنتخب تدريبات مسائية أيضًا السبت، لزيادة جاهزية اللاعبين، تحت قيادة المدير الفني الهولندي بيرت فان مارفيك.