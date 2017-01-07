مانشستر سيتي يتقدم بكأس انكلترا..

تأهل مانشستر سيتي، الى الدور الرابع من كأس انكلترا لكرة القدم بفوزه على مضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 5-صفر على ملعب “إبتون بارك“.

ويأمل سيتي أن يعطي هذا الفوز الكبير زخما للاعبيه الذين تنتظرهم مرحلة هامة جدا في الأيام القليلة المقبلة، إذ يحل الأحد، ضيفا على إيفرتون في المرحلة 21 من الدوري المحلي، ثم يستضيف توتنهام ثالث الترتيب بفارق الأهداف أمام فريقه الذي سيعود بعد هذه الموقعة إلى ملعب “إبتون بارك” لمواجهة وستهام مجددا في الدوري.

وأجرى المدرب جوسيب غوارديولا خمسة تعديلات على التشكيلة التي بدأت لقاء السبت في الدوري الممتاز ضد بيرنلي (2-1)، أبرزها إشراك الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أساسيا إلى جانب مواطنيه المدافع بابلو زاباليتا والحارس ويلي كاباييرو، إلى جانب لاعب الوسط الإسباني دافيد سيلفا والمدافع الإنجليزيجون ستونز.

وحسم سيتي اللقاء في الشوط الأول بعدما انهاه متقدما بثلاثية، بدأها بركلة جزاء نفذها الإيفواري يايا توريه بعد خطأ انتزعه زاباليتا من المدافع الإيطالي أنجيلو أوغبونا (33).

ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 41 بهدية من المدافع النرويجي هافارد نوردفيت، الذي حول الكرة في شباك فريقه عن طريق الخطأ عندما حاول اعتراضها، قبل أن تصل إلى رحيم ستيرلينغ إثر عرضية من الفرنسي باكاري سانيا.

وعقد دافيد سيلفا مهمة الفريق اللندني بعدما سجل الهدف الثالث في الدقيقة 43، بعدما وصلته الكرة من ستيرلينغ.

وبدأ سيتي الشوط الثاني من حيث أنهى الأول، فأضاف الهدف الرابع بعد تمريرة من ستيرلينغ إلى توريه، فسددها الأخير لتجد في طريقها أغويرو الذي حولها من مسافة قريبة إلى الشباك (50).

واختتم ستونز المهرجان التهديفي في الدقيقة 84 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية للضيوف من الجهة اليسرى.