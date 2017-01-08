عمومية اللجنة الأولمبية..

وافقت اللجنة الاولمبية على مضمون البيانين الإداري والمالي والموازنة المرتقبة وبرنامج النشاطات للعام 2017 حيث سيتم عرضهم على الجمعية العمومية للجنة التي تعقد يوم السبت 21 كانون الثاني الحالي لمناقشتهم وإقرارهم في جلسة عادية تبدأ عند الساعة 5 بعد الظهر في فندق بادوفا – سن الفيل على أن يليها جلسة «غير عادية» مخصصة لإنتخاب لجنة تنفيذية جديدة على أن تنتهي مدة تقديم طلبات الترشيح لعضوية اللجنة عند الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت 14 منه.

لويس تزور لبنان..

بدعوة من الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج، تصل أمينة عام الاتحاد الدولي للتزلج ساره لويس (بريطانية) عند الساعة السادسة من مساء الاثنين 9 كانون الثاني الجاري الى لبنان .

وأعدّ الاتحاد اللبناني للتزلج حفل استقبال لها بحيث سيُفتح لها صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي على أن يكون في استقبالها فاعليات رياضية ورئيس الاتحاد اللبناني للتزلج شربل سلامة وأمين عام الاتحاد اللبناني رئيس بلدية بشري فريدي كيروز واعضاء الاتحاد.

وخلال اقامتها القصيرة في لبنان، ستزور المسؤولة الدولية الكبيرة «منحدرات جبران خليل جبران» في الأرز التي ستستضيف بطولة الدول الصغرى في الاتحاد الدولي للتزلج التي سينظّمها الاتحاد اللبناني بين 12 و15 كانون الثاني الجاري بمشاركة 12 دولة وهي: ليتوانيا،رومانيا،البرتغال،قبرص،صربيا،ارمينيا،سان مارينو،المجر،سلوفاكيا،البانيا ،اليونان ولبنان .

والفئات المعتمدة في البطولة هي فئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

وتأتي زيارة لويس الى لبنان،وهي الأولى على هذا المستوى لمسؤول في الاتحاد الدولي للتزلج منذ اربعين عاماً وتحديداً منذ العام 1967،في اطار تجديد ثقة الاتحاد الدولي بنظيره اللبناني خاصة مع تطوّر لعبة التزلج في لبنان في السنوات الاخيرة الى جانب دعم الاتحاد الدولي للاتحاد اللبناني الذي يشارك في جميع الاستحقاقات والبطولات الدولية وفي جميع الجمعيات العمومية للاتحاد الدولي.