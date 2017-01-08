صوما: الغولف المدرسي لولادة جيل جديد..

يبذل الاتحاد اللبناني للغولف برئاسة كريم سليم سلام جهوداً حثيثة من أجل إعداد جيل جديد من لاعبي ومزاولي رياضة الغولف. وفي هذا الإطار اطلع برنامج «الغولف المدرسي» حيث تعتبر المدارس هي خزان المواهب.

«اللواء الرياضي» عرضت لهذا البرنامج من خلال حوار مع المدير الفني للاتحاد الدكتور سامي صوما الذي كشف أن الاتحاد أطلق هذه الخطوة بالتعاون والشراكة مع نادي الغولف اللبناني حيث تمّ اختيار 8 مدارس في بيروت والمناطق، مثّلها ما يقارب من 2000 طالب وطالبة تتراوح اعمارهم بين 9 – 16 سنة حيث انخرطوا في معسكر تدريبي ولمدة 3 اشهر باشراف طاقم من المدربين اللبنانيين العاملين في نادي الغولف، وهذا المعسكر يتضمن التعريف بقواعد وأصول اللعبة، ويختتم في شهر نيسان المقبل حيث يتم عندها اختيار 50 لاعباً ولاعبة من أصحاب المواهب من هؤلاء الطلاب الذين ينخرطون بعدها في برامج صقل قدرات من قبل نادي الغولف تتضمن خوض المباريات الرسمية والسفر في بعثات رياضية لدورات وبطولات لفئة الناشئين.

ولفت صوما إلى أن الاتحاد سبق له وأعلن عن تعاون مع كلية «سانت اندروز» وتعاقد مع الخبير البريطاني اوستن كورتيس الذي وضع خطة تطوير للعبة ورعاية اللاعبين الموهوبين ولمدة 3 سنوات حتى العام 2020.

وأوضح أن هذه الخطة سوف تؤتي ثمارها خلال السنوات القريبة المقبلة، سيما وأننا بدأنا نفتقد لعدد كافٍ من اللاعبين واللاعبات الذين يشكلون المنتخبات الوطنية، علماً أن في سياسات وخطط الاتحاد الحالي استقدام عدد من اللاعبين المغتربين في اكثر من دولة لإشراكهم في صفوف المنتخبات الوطنية والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم الفنية.

وأكّد أن الاتحاد له دور أساسي وهو نشر اللعبة وتعميمها وتشكيل المنتخبات الوطنية، وتعتبر خطوة «الغولف المدرسي» أوّل الغيث مع الإشارة إلى أن هذا البرنامج مجاني، بحيث أن لا وجود لأي كلفة مالية من قبل الطلاب وأهاليهم، بعدما خصصت ميزانية مالية من قبل الاتحاد لأجل هذه الغاية، وهذا واجب الشكر والتقدير لكل الرعاة الذين آمنوا بهذه الرسالة ودعموها.

ويختم د. صوما بأن عهداً جديداً ستشهده لعبة الغولف ونستعيد نغمة الإنجازات العربية والقارية وحتى الدولية، ونستعيد الزمن الجميل لهذه اللعبة التي أسسها وأرسى قواعدها الرئيس السابق سليم علي سلام، وها هو نجله كريم الرئيس الحالي يحمل الأمانة ويتابع المشوار.