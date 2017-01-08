عاصفة “الرياضي” تجتاح هومنتمن وتعيد الصورة الحقيقية للبطل

كتب طارق معطي:

اعاد فريق الرياضي (بطل لبنان)، ضيفه هومنتمن الى حجمه الطبيعي واذلّه بنتيجة (73-66)، بالمرحلة الثامنة من بطولة لبنان لكرة السلة الاحد بقاعة الرئيس صائب سلام.

والحق الرياضي الهزيمة الاولى بهومنتمن هذا الموسم مفرملاً سلسلة انتصاراته المتتالية، فاستعاد بطل لبنان هيبته وصورته الحقيقية، ماحياً اثار خسارته في المرحلة الماضية امام المتحد الجمعة، وحقق فوزه الخامس من اصل 8 مباريات.

وبدأ الرياضي المباراة بافضل طريقة وسرعان ما تقدم بفارق 6 نقاط بعد مرور 5 دقائق، ثم أنهى الربع الاول بنتيجة (23-14).

وحافظ الرياضي على تقدمه في الربع الثاني بالرغم من محاولات هومنتمن الكثيرة بقيادة نجم الرياضي السابق فادي الخطيب من أجل العودة بالنتيجة، وأنهى الرياضي هذا الربع متقدماً بنتيجة (38-33).

وضغط هومنتمن بالربع الثالث وقلص الفارق الى نقطة وحيدة بعد مرور 5 دقائق، قبل أن ينهي بطل لبنان الربع الثالث لمصلحته بنتيجة (56-50)، وحافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

وكان أفضل مسجّل في اللقاء من جانب الفائز وائل عرقجي بـ17 نقطة و8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، واضاف اليه براتكو سيتوفيتش 13 نقطة، واللافت في الأمر أن أجنبي الفريق الجديد شامار برون لم يسجل أي نقطة في 23 دقيقة لعب فيها، ومن جانب هومنتمن، سجّل فادي الخطيب 17 نقطة وماجوك 16 نقطة.

وكان فريق بيبلوس انفرد بوصافة البطولة، بعدما هزم مضيفه اللويزة بنتيجة 83-71 السبت بقاعة المركزية في جونيه.

وجاءت المباراة من طرف واحد حيث تألق بيبلوسوهيمن بشكل مطلق على اللقاء بقيادة جاي يونغبلود الذي احرز 36 نقطة،

علماً ان الفارق وصل خلال اللقاء الى حوالى 25 نقطة قبل ان يحسم المواجهة في واحدة منأسوأ مباريات الفريق الكسرواني منذ فترة.

واضاف اليه أبي ندودي 19 نقطة وكلاي تاكر11، اما من جانب اللويزة، سجّل جيرون جونسون 32 لكن مع 10 كرات ضائعة واضاف اليه ترافيسماغي 11 نقطة وويندل لويس 10. وانفرد بيبلوس بالمركز الثاني بـ 6 إنتصاراتوهزيمتين فيما بقي اللويزة ثالثا بـخمسةإنتصارات و3 هزائم.

وتتابع الجولة الثامنة بلقاء الشانفيل وضيفه هوبس الاثنين (21:40) بملعب المريميين في ديك المحدي.