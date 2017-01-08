قالوا وسمعنا..

أخبار المحترفين..

في آخر اخبار المحترفين اللبنانيين، وقع المهاجم محمد غدار لفريق كيلانتان الماليزي لموسم واحد منتقلاً من الفيصلي الاردني، فيما سجل امين يونس المهاجم الالماني من اصل لبناني والمحترف باياكس امستردام الهولندي، 3 اهداف بمرمى لايبزيغ الالماني (5-1)، اما حسن معتوق المحترف بالفجيرة الاماراتي، فتعافى من اصابته الاخيرة.

التصفيات الآسيوية..

ثبت الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم 23 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعدًا لإجراء قرعة التصفيات التكميلية لنهائيات كأس آسيا – الامارات 2019، وستضم التصفيات التي تنطلق في 27 اذار/ مارس، 24 منتخبًا تقسم على 6 مجموعات، تتنافس وفقاً لنظام الدوري بمرحلتين، وبحيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة لنهائيات كأس آسيا.

مجاعص للمنتخب..

عُيّن مدرب فريق الهومنتمن جو مجاعص، مديراً فنياً للمنتخب اللبناني لكرة السلة، وذلك تحضيراً لتصفيات غرب آسيا المقررة بين 28 الحالي و2 شباط في الاردن، علماً ان هذه البطولة اساسية، للإستمرار بمشوار تصفيات كأس العالم 2019 في الصين،

ويشار الى ان لاعب ارتكاز فريق هومنتمن آتر ماجوك سيكون المجنّس بنسبة كبيرة.