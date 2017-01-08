ملاعب عالمية..

جائزة «فيفا» لرونالدو أيضاً..

اكدت صحيفة «ماركا» الاسبانية، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، سيتوج الإثنين، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لأفضل لاعب في العالم عام 2016، وأنه سيحصل على أول نسخة في التاريخ من جائزة (The Best) التي تقدمها فيفا لأفضل لاعب في العالم، في حفل سيقام بمدينة زيوريخ السويسرية، في حضور جياني إنفانتينو، رئيس فيفا.

وينافس رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، الثنائي ليونيل ميسي، نجم برشلونة، وأنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، على جائزة فيفا.

وأضافت الصحيفة أن رونالدو سيكون ضمن التشكيلة المثالية للعام، بجانب زملائه في ريال مدريد سيرجيو راموس، ومارسيلو، ولوكا مودريتش، وتوني كروس، لكنها أشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال، لن يحصل على جائزة أفضل مدرب، التي يتنافس عليها أيضا كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي، وفرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال.

تريبل دبل جديدة لوستبروك..

تغلب أوكلاهوما سيتي ثاندر على ضيفه دنفر ناغتس 121-106، بقيادة راسل وستبروك الذي سجل ثلاثية مزدوجة (تريبل دبل) كما حقق 32 نقطة و17 متابعة و11 تمريرة حاسمة، كما رفع عدد الثلاثيات المزدوجة في مسيرته إلى 54، مقترباً من تحطيم الرقم القياسي في عدد الثلاثيات.

كما واصل نجم شيكاغو بولز جيمي باتلر تقديم مبارياته الكبيرة ليساهم في فوز فريقه على تورونتو رابتورز 123-118 بعد التمديد، حيث سجل 42 نقطة، وهي المرة الثانية يسجل أكثر من 40 نقطة، بعد تسجيله 52 نقطة أمام تشارلوت هورنتس الاثنين.

وفي سان انتونيو، حقق سيبرز فوزا مريحا على تشارلوت هورنتس 102-85، هو الثلاثين له هذا الموسم في 37 مباراة.

تنس قطر لديوكوفيتش..

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانياً لقب بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعد فوزه في المباراة النهائية على البريطاني أندي موراي.

وفاز ديوكوفيتش على موراي المصنف الأول عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع 6-3 و5-7 و6-4.