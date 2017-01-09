النجمة والصفاء بالمربع الذهبي للكأس والأنصار ينتظر غريمه..

سيواجه النجمة حامل اللقب نظيره الصفاء بطل الدوري بالمربع الذهبي لكأس لبنان لكرة القدم في 23 نيسان المقبل، بينما وسيلعب السلام زغرتا بربع النهائي في 2 نيسان مع الفائز من لقاء العهد والاخاء الاهلي (المقرر في 12 اذار ضمن دور الـ16)، والمتأهل من المباراتين سيواجه الانصار في 22 نيسان، وهنا التفاصيل:

تأهل النجمة بفوزه على طرابلس 1-صفر الجمعة بزغرتا.

وعانى النجمة من إهداره للفرص وحرمه القائم الأيسر الطرابلسي من هدف بتصديه لكرة سددها حسن المحمد (81)، قبل أن يقوده السوري عبدالرزاق الحسين للفوز بتسديدة من داخل المنطقة (82).

بدوره احتاج الصفاء للوقت الاضافي لتخطي الراسينغ (3-2)، بملعب العهد الاحد.

تقدم الصفاء بنيران صديقة (17) عبر مدافع الراسينغ محمد صادق، ومن ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع علي السعدي عادل سيرج سعيد للراسينغ (39)، قبل ان ينتزع فريقه التقدم عبر البرازيلي كايرو (45) لكن الصفاء عادل عبر تالا (63)، وفي الوقت الاضافي اقتنص المخضرم محمد قصاص هدف الفوز.

من جهته، تأهل الأنصار بتخطيه شباب الساحل بركلات الترجيح (4-3) بعد تعادلهما ايجاباً (3-3) بملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا.

ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وتقدم الساحل (17) برأسية حسين الدر وعادل البرازيلي ريتشي للأنصار (42) بركلة جزاء تسبب بها ربيع عطايا، وتقدم الساحل مجددا (52) بهدف حسن كوراني وعزز الغاني دوغلاس نكروما تقدم الساحل (76) حين سجل بيسراه الى يسار الحارس وقلص ريتشي الفارق للانصار (82) وادرك السلوفاكي ماتيي بودستافيك التعادل (91).

وبركلات الترجيح سجل للأنصار بيتو وماتيج بودستافيك ومحمود كجك وربيع عطايا، فيما سجل للساحل موسى زيات والغاني فوسيني وحسن كوراني وأهدر حسين الدر ودوغلاس.

تغطية: سامر زعيتر وطارق برجاوي..