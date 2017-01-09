برشلونة يفلت من الخسارة وريال يبتعد بالصدارة ويوفنتوس يحلق..

عادل ريال مدريد رقم غريمه برشلونة من حيث عدد المباريات المتتالية التي خاضها دون هزيمة، بفوزه الساحق السبت على ضيفه غرناطة 5-0 في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتألق ايسكو بتسجيله ثنائية (21 و31) واضاف الفرنسي كريم بنزيمة (20) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (27) والبرازيلي كاسيميرو (58) الاهداف الثلاثة الباقية.

وانتزع برشلونة نقطة غالية من مضيفه فياريال بتعادل مثير (1-1) الاحد.

وتقدم نيكولا سانسوني لفياريال (50) وادرك الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل بالوقت القاتل (90).

ورفع برشلونة رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث، وبات يبتعد بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر مع مباراة مؤجلة للاخير، كم يتأخر برشلونة عن إشبيلية بفارق نقطة واحدة.

وفِي ايطاليا، سحق يوفنتوس ضيفه بولونيا بثلاثية نظيفة جاءت كلها بصبغة أرجنتينية، وسجل هيغواين ثنائية (7 و55) وسجل ديبالا الهدف الثاني (41 من ركلة جزاء).

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 45 نقطة متقدماً بالصدارة على روما بأربع نقاط، ولايزال يملك مباراة مؤجلة أمام كروتوني.

وواصل روما ملاحقته ليوفنتوس، بعدما انتزع فوزاً ثميناً وصعباً 1-0 من مضيفه جنوى، وفاز إنتر على مضيفه أودينيزي 2-1، وأتلانتا على مضيفه كييفو 4-1، ولاتسيو على ضيفه كروتوني 1-0، فيما تعادل ساسولو مع ضيفه تورينو سلبياً.

وضمن الدور الثالث من كأس انكلترا، فرض بليموث ارغايل مباراة معادة على مضيفه ليفربول عندما عادل تشكيلته الشابة سلبياً الاحد، ويستضيف بليموث من الدرجة الثالثة (المستوى الرابع في انكلترا)، ليفربول الفائز بالكأس سبع مرات، على ملعبه هوم بارك خلال وقت لاحق من الشهر الحالي.

وفاز تشلسي متصدر الدوري بسهولة على بيتربره من الدرجة الثانية 4-1. واستهل المدافع المخضرم جون تيري (36 عاما)، المواجهة اساسيا للمرة الاولى منذ تشرين الاول، لكنه طرد في الدقيقة 67. واصبح راين سيسينيون (16 عاما و235 يوما) اصغر لاعب يسجل هدفا في تاريخ المسابقة، عندما منح فولهام هدف الفوز امام كارديف 2-1. هذا وعادل واين روني رقم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ فريقه مانشستر يونايتد وذلك بتسجيله هدف الافتتاح على ريدينغ (درجة اولى) في المباراة التي انتهت بفوز ساحق لفريقه 4-0 السبت. ورفع روني (31 عاما) رصيده الى 249 هدفا بقميص يونايتد وعادل رقم تشارلتون وسبق لروني ان حطم في تشرين الاول 2015 الرقم القياسي من حيث عدد الاهداف المسجلة مع المنتخب وقدره 49 هدفاً وكان مسجلاً باسم تشارلتون بالذات، وهو رفع رصيده منذ حينها الى 53 هدفا في 119 مباراة.