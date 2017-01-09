بماذا اتهم “طرابلس” حكم مباراته امام النجمة؟..

أصدرت إدارة نادي طرابلس الرياضي لكرة القدم بياناً أعربت فيه عن أسفها للهتافات غير الرياضية والاستفزازية وغير الأخلاقية والعنصرية من قبل بعض الجمهور الذي تابع مباراة الفريق أمام النجمة في ربع نهائي كأس لبنان.

وجاء في بيان النادي الشمالي:

“تستنكر ادارة نادي طرابلس ما تقدم، تأسف لانجرار القلّة القليلة من جمهور الناديين عموماً، ومن جمهور نادينا الموصوف بأخلاقياته وراء حفنة من الموتورين، وتوجه أصابع التهمه واللوم إلى بعض المندسين ممن دخل الى مدرّجات ناديي طرابلس والنجمة كما كان واضحا وكما هو معروف عنهم.

من الناحية الفنية، بدا واضحاً لنا ان قرارات الطاقم التحكيمي أظهرت تحيزاً واضحاً وفاضحاً وتفضيلاً مثيراً للريبة لفريق النجمة في الكثير من القرارات منذ بداية الشوط الأول وحتى نهاية الشوط الثاني، وخصوصاً فيما يتعلق بضربة جزاء الواضحة للجميع قبيل نهاية المباراة والتي كانت بادية للعيان ولا تحتاج الى نقاش او إعادات أو تحليل.

وفي هذا السياق، نتساءل بريبة عن سبب اختيار حكم معتزل وعائد ومعتزل وعائد ثم موقوفا وغير ناجح في اختبارات التحكيم لقيادة مباراة هامة، ونستفسر عن المعايير التي يتم اختيار الحكم على اساسها، وما اذا كان معيار العواطف والعلاقة الشخصية لمن يختار هو الأساس.

أخيراً، يبقى نادي طرابلس الرياضي قلعة الأخلاق، وجمهوره الراقي مشهود له ومعروف لدى الجميع، وما حصل من البعض مشبوه ومفتعل، ما يدفعنا للمطالبة بالتحقيق لمعرفة كيفية دخول ثلة من المندسين للجلوس على مدرّجاتنا، وما يسهّل الامر لو وُجدت النية كاميرات المراقبة القائمة في ملعب المرداشية”.