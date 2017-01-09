تغريدات رياضية..

عيب.. وليعرف الكل حدودهم!..

{{ عاش الوسط الرياضي اللبناني بالأيام المنقضية، تداعيات تصريحات غير مسؤولة، اطلقها المدير الفني لفريق هومنتمن جو مجاعص، فتسبب من خلالها (ربما من دون قصد)، بالتقليل من قيمة الفرق المنافسة بالبطولة السلوية الحالية، متجاهلاً بأن من حقه التباهي بتألق فريقه المتصدر، لكن عليه عدم الاساءة لسواه ولو دون تعمد ذلك..

{{ ولا شك ان المدرب مجاعص لمس تداعيات تصريحاته، بعدما امتطى كلماتها بعض من يهوى تحويل المباريات الرياضية عن أهدافها الحقيقية، حيث يصر بغرابة على جعل مدرجاتنا ساحات للمعارك والتنافس بالشحن الطائفي، مما يوتر، بل يشوِّه مشهدها، فالمفترض بأن تكون واحة للتشجيع الحضاري، لا مرتعاً لأصحاب النفوس الضعيفة..

{{ وإن كنا نبرىء ساحة مجاعص من تداعيات تصريحاته، غير ان هذا لا يعني التسليم بما يحصل حالياً من جانب بعض جمهور هومنتمن، فهو يدعو للاسف بل للاشمئزاز ويدعونا لمطالبة العقلاء من هذا الجمهور، بالتدخل لردع الموتورين الغوغائيين، الذين يشوهون الصورة الجميلة لجمهور النادي العريق، الممتدة فروعه بعدة دول بالعالم..

{{ وما يدفعنا لمخاطبة جمهور هومنتمن، ينطلق من ثقتنا، في ان مشجعيه على امتداد المعمورة، يرفضون لما وصل اليه البعض منهم، كما ونطلب بالوقت عينه من جمهوري الرياضي والحكمة، بوقف الانزلاق بردات الفعل، والتعالي على ما طال نادييهما ونال من تاريخهما وعراقتهما من إساءات، فهما ليسا بحاجة لشهادات عمياء للموتورين..