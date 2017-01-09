كيف رد “الرياضي” على اتهام جمهوره بالدواعش؟!..

استأنف جمهور الهومنتمن حملته الهوجاء على النادي الرياضي وجمهوره، وبلغ الامر ببعض من هذا الجمهور باتهام مشجعي الرياضي بالدواعش، والنادي البيروتي بانه دولة داعش، مطالبين بايقاف جمهور بطل لبنان.

هذا واوضحت ادارة النادي الرياضي بشخص نائب رئيس النادي تمام جارودي ملابسات ما حصل من قبل شخصين فقط بعد انتهاء مباراة الفريق مع شقيقه الهومنتمن في اطار مباريات بطولة لبنان لكرة السلة، مستنكرة العمل الذي قاما به برفع علمين لتركيا الأمر الذي ترفضه ادارة النادي الأصفر.

وأكد جارودي ان النادي الرياضي كان حريصاً على اخراج المباراة بأبهى صورة ممكنة وهو ما رأته ادارة نادي الهومنتمن على الرغم من كل ما كان يحصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً الى انه جرى تفتيش الجمهور قبل الدخول الى المدرجات، وطوال المباراة لم يحصل اي تصرف او هتاف استفزازي من قبل الجمهور الأصفر وهو ما رآه أيضاً اداريو الهومنتمن الذين تواجدوا في الملعب، ولكن بعد نهاية المباراة عمل شخصين على رفع علمين وبسرعة هربا فالتقطتهما بعض الكاميرات وجرى تضخيم الامور على مواقع التواصل بشكلٍ كبير.

واكد جارودي انه على الرغم من حصول هذا الخطأ الا ان تصرف ادارة الرياضي قبل المباراة وخلالها اكد انها لا ترضى ابداً بهكذا التصرفات، متمنياً على ادارة نادي الهومنتمن العمل على توضيح الصورة الحقيقية لجمهورها، لأنه بالنهاية الجميع مسؤول عن سلامة كرة السلة وعن الوطن، وانه لا يمكن ايذاء مشاعر الجمهور الآخر، والذي يمكن ان يقوم بردة فعل معاكسة على تصرف فردي، مشيراً الى ان ادارة النادي الرياضي حريصة على كرامات كل الناس، وانها صارمة جداً في هذا الموضوع وانها تعرف كيف تضيء على الامور الايجابية التي تصدر عن بقية الجماهير والتغاضي عن بعض التصرفات الفردية القليلة.

وختم جارودي بالتأكيد على ان ادارة النادي الرياضي ستعمل على زيادة جهودها من اجل عدم تكرار ما حصل، وتمنى مرة جديدة على ادارة الهومنتمن التحلي بالمسؤولية وأن تعمل على توضيح ما حصل لجمهورها وتنقل الصورة كما هي.