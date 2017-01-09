لماذا رفض مدافع برشلونة قطع يده؟!..

برأ المدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو نفسه، من لمس الكرة بيده في منطقة الجزاء، والتي لم يحتسبها إغليسياس فيلانويفا، حكم مواجهة برشلونة وفياريال، مساء الاحد، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي(1-11).

وقال ماسكيرانو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “يجب أن يكون لك القدرة على التفرقة بين لمسات اليد للكرة“.

وتابع: “الحُكم على النية، بين اليد التي تحتل مساحتها الطبيعية والتي عكس ذلك، وليس لدي شيء أقوله الآن، ولكني لا أستطيع أن أقطع يدي“.

واختتم حديثه بقوله: “لعب الكرة باليد هو شيء آخر، وعلينا أن نواصل التحسن لكي نتخطى أي نوع من التنازل لصالح منافسينا“.