هل ينجح انفانتينو بثورته المونديالية؟..

أيد الأسطورة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، واللاعب الإسباني السابق كارليس بويول، مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم من 32 إلى 48 منتخبا.

وعن رأيه حول المقترح المفترض أن يناقشه مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الثلاثاء، قال مارادونا “يبدو لي الأمر رائعا”.

ويوجد الأرجنتيني في زيورخ لحضور حفل توزيع جوائز الفيفا للأفضل في العام “The Best”، مساء الاثنين، في هذه المدينة السويسرية.

وفي تصريحات عقب مشاركته في مباراة “الأساطير” الودية الاثنين على هامش فعاليات الحفل، أوضح مارادونا “الأمر يبدو لي رائعا لأنه يمنح المزيد من الفرص لفرق وبلدان لم تستطع الوصول لمثل هذه البطولة”.

وعما إذا كان ذلك المقترح قد يقلل من جودة البطولة، أجاب مارادونا بالنفي، مشيرا إلى أن “الجودة نضعها نحن من الخارج. كلما كان عدد الفرق أكبر فسيعود المشجعون بذلك إلى المدرجات”.

وشاركه الرأي اللاعب الإسباني السابق بويول الذي شارك أيضا في المباراة الودية، حيث وصف المقترح بالـ”رائع” أيضا.

وأشار بويول إلى أن “المونديال بمثابة مهرجان كرة قدم وكلما كان هناك المزيد من المنتخبات المشاركة كلما جذب المزيد من المشجعين الذين بإمكانهم الاستمتاع”.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الفيفا الثلاثاء في اجتماعه الثاني، المقترحات المطروحة بخصوص كأس العالم للعبة في 2026، والتي تتضمن المواصلة بـ32 منتخبا أو زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 40 أو 48 منتخبا.

يشار إلى أن الإيطالي جياني إنفانتينو الذي يتولى رئاسة الفيفا منذ 26 فبراير/ شباط الماضي يرى أن مقترح زيادة عدد المنتخبات بالمونديال أمر “يريده العالم أجمع”، و”لن يقلل من جودة” البطولة.