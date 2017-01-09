NBA: هاردن يقود روكتس لاسقاط رابتورز..

قاد جيمس هاردن فريقه هيوستون روكتس للفوز على تورونتو رابتورز (129-122) وتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين فجر الاثنين.

وسجل 40 نقطة اصاف اليها 11 تمريرة حاسمة كما استحوذ على عشر كرات مرتدة،

وأضاف مونتريزل هاريل 28 نقطة وايريك جوردون 19 نقطة بينما أحرز تريفور أريزا 17 نقطة.

وتعاون كايري إيرفينغ وليبرون جيمس وكيفن لاف ليسجلوا معا 80 نقطة لكن كليفلاند كافاليرز أهدر تقدمه بفارق 20 نقطة في الربع الثالث قبل أن يصمد ليهزم فينكس صنز 120-116.

وجاءت 12 من نقاط جيمس 28 في الربع الأخير بينها رميتان ثلاثيتان في غضون 25 ثانية ليزيد تقدم كليفلاند من نقطتين إلى 115-109 قبل دقيقتين و47 ثانية على النهاية، وسجل إيرفينج 27 نقطةوأضاف لاف 25 نقطة لصالح كليفلاند الذي هزم فينكس للمباراة الرابعة على التوالي.

وتخطى غولدن ستيت وريورز الصعوبات التي واجهها خلال الشوط الأول ليفوز 117-106 على سكرامنتو كينغز بفضل 17 نقطة في الشوط الثاني سجلها ستيفن كوري.

وأنهى كوري اللقاء مسجلا 30 نقطة وأضاف كيفن دورانت 28 نقطة.