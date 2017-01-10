رونالدو يوجه رسالة لنجوم برشلونة ويسخر من بيكيه

وجه كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة جديدة لنجوم فريق برشلونة بعد غيابهم عن حفل تتويجه بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مساء أمس الاثنين.

وقال رونالدو عبر أحد البرامج بإذاعة “كادينا سير” الإسبانية: “أتفهم قرار لاعبي برشلونة، وأحترمه، ولكنه ليس لطيفًا، الجميع ينتظر تفسيرًا لما حدث، فالجماهير كانت تنتظر حضورهم الحفل”، مضيفًا: “جائزة الأفضل ذهبت للأفضل.. بالطبع أنا”.

كما سخر النجم البرتغالي من تصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة التي ينتقد فيها مستوى الحكام في برشلونة، وتعمدهم احتساب قرارات عكسية ضد الفريق الكتالوني، حيث قال أيقونة ريال مدريد: “مع بداية عام جديد 2017 .. علينا التحلي بمزيد من العقل”.

وكان نادي برشلونة قد أعلن عدم حضور الرباعي بيكيه وإنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي، حفل جوائز “الفيفا” بسبب انشغال الفريق بالاستعداد للقاء أتلتيك بيلباو مساء الغد، في إياب دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.