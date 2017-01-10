فضيحة بالكرة الايطالية.. هل يصبح كاسانو ممثلاً اباحياً؟!..

كشف موقع “فوتبول” الإيطالي بأن أحد مخرجي الأفلام الإباحية الإيطاليين عرض على مواطنه المخضرم أنطونيو كاسانو فرصة الظهور بأحد أفلامه.

وحصل كاسانو (34 عاماً) على عرض من أحد الفرق الصينية لكنه يريد الإنتظار بعض الوقت لإعتقاده بإمكانية حصوله على عرض من أحد الفرق الأوروبية.

وبحسب الموقع، فإن روكو سيفريدي مخرج الأفلام الإباحية تقدم بعرض لنجم ريال مدريد وميلان السابق بالظهور بأحد أفلامه وهو أمر رفضه بهدف إكمال مسيرته.

ولاقى كاسانو تقلبات كثيرة في مسيرته وإدعى سابقاً بأنه جامع أكثر من 600 فتاة خلال حياته.

ولعب كاسانو مع باري وروما وريال مدريد وميلان وإنتر ميلان وبارما قبل أن يحط رحاله مع مجدداً مع نادي سامبدوريا في عام 2015.

كما خاض كاسانو 39 مباراة مع منتخب إيطاليا وسجل 10 أهداف في الفترة من 2003-2014 دون أن يصل للتطلعات المعقودة عليه.