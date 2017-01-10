لماذا أوقف جمهور الرياضي؟؟!!..

رغم التوضيح الذي قدمه النادي الرياضي، حول عدم علاقته بشخصين اندسا بين جمهوره ورفعا علم تركيا في مباراته امام هومنتمن، قرّر الإتحاد اللبناني لكرة السلة حرمان فريقه من جمهوره في اول مباراة ستقام على ارضه، وقال ان السبب جاء على خلفية إطلاق الشتائم والتفوه بكلمات نابية بحق الحكام ولاعبي وإداريي الفريق المنافس ورمي اجسام على ارض الملعب واثارة النعرات الطائفية والسياسية ورفع أعلام غير لبنانية.

ويشار بان رئيس الاتحاد بيار كاخيا، كان اشاد عقب المباراة، ومباشرة عبر شاشة LBC، بمناقبية جمهور الرياضي.

كما تقرر الانحاد ايضاً تغريم النادي الرياضي 250 وحدة.

وكان الحكمة ايضا عوقب بإيقاف جمهوره عن مباراته المرتقبة امام الرباضي يوم الاحد المقبل على خلفية شتائم ورمي بعض مشجعيه لأجسام غريبة على ارض الملعب.