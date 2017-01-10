لماذا ترفض المانيا زيادة منتخبات كأس العالم..

لاقت موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، من 32 حاليا، إلى 48، ترحيبا ومعارضة بين شخصيات رياضية بارزة.

وجاء في حساب الفيفا على تويتر، الثلاثاء، أن مجلسه وافق “بالإجماع” على رفع عدد المنتخبات من 32 إلى 48 موزعين على 16 مجموعة بدءا من مونديال 2026.

ويعتبر الرئيس السويسري جاني إنفانتينو أن الخطوة ستزيد الاهتمام بكرة القدم وترفع العائدات المالية، مضيفا أنها ستتيح مشاركة عدد أكبر من الدول وزيادة الاهتمام بعالم المستديرة.

ومن بين المؤيدين لهذه الخطوة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي قاد بلاده إلى لقب 1986. ووصف الفكرة بـ”الرائعة”.

في المقابل، قال يواكيم لوف مدرب ألمانيا بطلة 2014، إنه سيكون لهذا القرار تأثير سلبي على نوعية ومستوى البطولة.

ونفس الرأي تبناه كارل هاينز رومينيغه، رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني ورئيس رابطة الأندية الأوروبية، إذ قال لصحيفة “شبورت بيلد” الألمانية إن “كأس العالم بـ 48 منتخبا مؤشر خاطئ”.

يشار إلى أن عدد المنتخبات المشاركة في المونديال يبلغ 32 منتخبا، بدءا من مونديال فرنسا 1998، وسيبقى كذلك في روسيا 2018 وقطر 2022.