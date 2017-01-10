مفاجأة غير متوقعة.. مصالحة سلامة – الحواط..

علمت اللواء” ان لقاء مصالحة عقد بعد ظهر الثلثاء في مطعم “لا سيكال” على اوتوستراد الزلقا بين رئيس نادي مون لاسال عين سعادة رئيس لجنة الرياضة في “التيار الوطني الحر” المحاضر الاولمبي جهاد سلامة ورئيس مجلس امناء نادي بيبلوس المهندس نبيل الحواط، في حضور الزميل ناجي شربل.

وهذا اللقاء الاول بين الرجلين بعد فترة جليد استمرت ثلاثة اعوام.

وكان اتفاق على صفحة جديدة تتخللها مقاربة الملفات كافة والتنسيق في شأنها، وتأكيد دعم رئيس اللجنة الاولمبية جان همام لولاية ثانية على رأس اللجنة في الانتخابات المقررة ٢١ كانون الثاني.