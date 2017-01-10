هذه الشاشة ستنقل مباريات بطولة السلة..

اكدت مصادر الشركة صاحبة الحقوق بنقل بطولة لبنان لكرة السلة، أن التوجه سيكون لإعطاء المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI حقوق النقل الحصري، والأخيرة ستوقع العقد الرسمي مع شركة نيو لوك برودكشن بشخص رئيسها بودي معلوليوستكون مخولة في السماح للمحطات الأخرى في نقل المباريات من عدمها.

وكانت مباراة الشانفيل وهوبس غابت عن النقل المباشر عن اربع محطات اعتادت نقل المباريات، وانفردت المحطة الارضيّة LB2 بنقلها مع فضائية NBN اللبنانية.

وقالت مصادر أن MTV، لا تنتقل المباريات عادة مساء الإثنين، كما ان طاقم عملها وصل متأخراً إلى ديك المحدي، وبالتالي لم يسمح لها بتصوير هذا اللقاء، خاصة انه لم يكن بنيتها أذاعته مباشرةً نظراً لبثها برنامجاً آخراً (منا وجر) بشكل مباشر ايضاً، الا ان MTV، وعندما علمت بان غريمتها LBC ستحصل رسمياً على حقوق النقل منفردةً وتكون المؤسسة الوحيدة التي ستوقع عقداً رسمياً مع شركة بودي معلولي المسؤولة عن توزيع نقل المباريات، قامت بهذه الخطوة لأحداث ضوضاء حضرت له. ولاحقاً استحصلت MTV من قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي على قرار قضى بإلزام شركة New Look Sports بإعطاء المستدعية شركة مرّ تلفزيون ش.م.ل. حقوق بثّ كافة مباريات بطولة لبنان لكرة السلّةوذلك ريثما يبتّ بالنزاع الذي استجدّ بين الفريقين أمام محكمة الأساس المختصّة، تحت طائلة إلزام المستدعى ضدّها بدفع غرامة قدرها ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ليرة لبنانيّة عن كل مخالفة للقرار الراهن من تاريخ تبلّغه إيّاه.

واعتمد القاضي كركبي في هذا القرار على الاتفاق الخطّي الذي نظّم بين شركة New Look Sports والـ mtv والذي تمنح بموجبه الثانية حقّ نقل مباريات بطولة لبنان لكرة السلّة لقاء مبلغ مالي يدفع عن كلّ مباراة.