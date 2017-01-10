وستبروك يقود ثاندر لاسقاط بولز..

سجل راسل وستبروك 21 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ومرر 14 كرة حاسمة ليقود فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على شيكاغو بولز 109-94 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الثلاثاء.، الاثنين.

وحقق ثاندر انتصاره ال23 هذا الموسم مستغلا معاناة جيمي بوتلر الذي غاب عن المران الصباحي لشيكاغو بولز بسبب المرض.

ولعب بوتلر، الذي اختير الاثنين كأفضل لاعب خلال الأسبوع الماضي في القسم الشرقي للمسابقة، أقل من 29 دقيقة وأنهى اللقاء بعدما سجل نقطة واحدة فقط.

وسجل دوين ويد 22 نقطة، وأضاف مايكل كارتر–وليامز 15 نقطة، لكن بولز خسر للمرة 19 مقابل فوزه في نفس العدد من المباريات.

ولم يكن فوز ثاندر بسبب تألق وستبروك فقط بل ظهر أكثر من لاعب آخر بشكل جيد.

وسجل ستيفن آدمز 22 نقطة، وأضاف إينس كانتر 20 نقطة، كما سجل فيكتور أولاديبو 13 نقطة.

وكان شيكاغو أدرك التعادل 67-67 قبل أن ينجح ثاندر في فرض سيطرته على المباراة مستفيدا من تسجيل تسع نقاط متتالية في آخر ثلاث دقائق من الربع الثالث.