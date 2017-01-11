المدريديون يعبرون وبرشلونة في خطر!..

بلغ أتلتيكو مدريد الدور ربع النهائي (الثمانية) لمسابقة كأس ملك إسبانيا، رغم خسارته أمام ضيفه لاس بالماس 2-3 الثلاثاء في إياب دور الـ 16.

وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان (49) والأرجنتيني أنخل كوريا (61) هدفي أتلتيكو مدريد، والكرواتي ماركو ليفايا (57 و89) والأرجنتيني ماتيو إيزيكيل غارسيا (90+2) أهداف لاس بالماس.

وكان أتلتيكو مدريد فاز 2-صفر ذهابا في لاس بالماس.

ويستكمل إياب الدور ثمن النهائي الأربعاء، بلقاءات ألافيس مع ديبورتيفو لا كورونيا (2-2 ذهابا)، وفياريال مع ريال سوسييداد (1-3)، وقرطبة مع ألكوركون (صفر–صفر)، وبرشلونة حامل اللقب مع أتلتيك بلباو (1-2 )، حيث يواجه الفريق الكاتالوني خطر الخروج بحال لم يعوض خسارته في الذهاب.

ويختتم هذا الدور الخميس بلقاءات سلتا فيغو مع فالنسيا (1-4)، وإيبار مع أوساسونا (3-صفر)، وإشبيلية مع ريال مدريد (صفر-3).