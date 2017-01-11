برشلونة يصدم جمهوره.. ميسي قد يرحل!!.

يبدو أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، قد يكون في طريقه للخروج من النادي الكتالوني، بعد نهاية عقده الحالي الذي ينتهي في صيف عام 2018.

وأطلق الرئيس التنفيذي لنادي برشلونة تصريحات بخصوص قضية تجديد عقد اللاعب ليونيل ميسي مع برشلونة، وقال فيما نقلته صحيفة “صن” البريطانية :”إن الحالة حرجة نوعًا ما، ويجب علينا أن ندرس الموضوع بهدوء”.

وأضاف: “برشلونة لا يمكن أن ينفق أكثر من 70 بالمائة من ميزانيته على أجر اللاعبين، لذلك يجب علينا أن نعمل على الأمر بشكل جيد”.

وتابع: “أحد الخيارات المطروحة هو زيادة الإيرادات لدينا، وهذا ضمن الخطة التي نعمل عليها في الفترة الماضية، ربما يجب علينا أن نضع بعض الأولويات”.

واختتم: “نحن نريد لأفضل لاعب في العالم أن يبقى في برشلونة، أود أن أطمئن المتابعين والجماهير، ولكن علينا أن نعمل بحِس سليم”.

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