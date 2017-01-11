جنون العظمة يتوج ابراهيموفيتش ملكاً للسويد!..

واصل السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، إثارته للجدل بحلقة جديدة من مسلسل غروره وخروجه المتكرر عن المألوف بعد أن توج نفسه ملكًا للسويد بصورة على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وقالت صحيفة “لوماتان” السويسرية إن ابراهيموفيتش (35 سنة) واصل نرجسيته وغروره بعد أن وضع لنفسه صورة كملك السويد وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام :” كارل السابع عشر” في إشارة لكونه الملك القادم بعد الملك الحالي كارل السادس عشر.

وكان ابراهيموفيتش سبق أن كتب :”وصلت إلى باريس سان جيرمان ملكًا ورحلت كأسطورة” في رسالة لجماهير العاصمة الفرنسية نظرًا لكونه الهداف القياسي للنادي الباريسي وصانع انتصارته في المواسم الثلاث الماضية قبل رحيله إلى مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة السويسرية إلى أن إبراهيموفيتش يختبر شعبيته في السويد التي تتجاوز في الكثير من الاستفتاءات الجماهيرية شعبية الملك نفسه.

وسبق ان دخل ابراهيموفيتش في صراع مع الفرنسي اريك كانتونا اسطورة الشياطين الحمر بعد أن قال كانتونا لابرا :”مانشتستر لها ملك واحد (كانتونا) وليس هناك مانع لكي تصبح امير” فرد عليه ابراهيموفيتش بأنه وصل إلى مانشستر كملك“.