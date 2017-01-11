رونالدو وبيل يمنعان ريال من ضم أوباميانغ..

ذكرت صحيفة “سبورت بيلد” الألمانية، أن زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، غير مهتم بالتعاقد مع الغابوني بيير أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند، الصيف المقبل.

واضافت: “هناك الآن خبر سار لجميع مشجعي دورتموند قادم من إسبانيا، حيث إن زيدان يرفض التعاقد مع أوباميانغ هداف البوندسليغا“.

وأضافت: “في حزيران/ يونيو المقبل، سيرفع الحظر عن تعاقدات ريال مدريد. التعاقد مع أوباميانغ نوقش داخل أروقة النادي الملكي، لكن زيدان يملك خطط أخرى“.

وتابعت: “المدرب الفرنسي ليس في حاجة إلى مهاجم بسرعة البرق، مثل بيير، فلديه كريستيانو رونالدو (31 عامًا) وغاريث بيل (27 عامًا) بمثابة صاروخين في خط الهجوم“.

وأردفت: “زيدان يريد مهاجمًا حقيقيًا، وعلى الرغم من تعرض كريم بنزيمة للنقد في النصف الأول من الموسم، إلا أن أداءه في الفترة الأخيرة تحسن واتسم بالانتظام، كما أن لديه ألفارو موراتا، وبديل آخر هو ماريانو دياز“.

وأكملت: “الأخبار جيدة لدورتموند، لكنها سيئة لأوباميانغ، حيث يعد الانتقال لريال مدريد حلمًا للأخير، وبالرغم من امتداد عقد الدولي الجابوني مع دورتموند حتى 2020 إلا أن ذلك لن يمنع وجود أندية مهتمة بضمه“.

وأتمت: “الانتقال إلى الصين غير وارد على جدول أعمال أوباميانغ، لكن باريس سان جيرمان، هو الأقرب في السباق، كما أن اللاعب لا يزال على قائمة بيب غوارديولا، مانشستر سيتي“.