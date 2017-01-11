سخرية الفيفا من سواريز توتر علاقته ببرشلونة!..

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن علاقة نادي برشلونة والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، ليست على ما يرام في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته ماركا، فإن رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، كافح العام الماضي من أجل استعادة العلاقات مع فيفا عقب حرمان النادي الكتالوني لفترتين من التعاقدات؛ بسبب مخالفة اللوائح وضم لاعبين قصر.

وأضافت: “ولكن الأسبوع الماضي أعلن لويس سواريز، مهاجم الفريق الكتالوني، أنه لن يحضر حفل فيفا لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016، وهي مسألة شخصية“.

وتابعت: “إنه يشعر بالخزي، بعد عقوبة إيقافه 4 أشهر من اللعب بعد عضته الشهيرة لجورجيو كيليني مدافع المنتخب الإيطالي، خلال مونديال 2014″.

وأردفت: “قرر سواريز عدم المشاركة في أي حفل تنظمه فيفا، وفي خضم هذا تم وضع صورة للدولي الأوروغوياني مضحكة خلال اختياره في التشكيل المثالي لـ2016، وهو ما قد يجعل علاقة برشلونة بفيفا سيئة أكثر“.