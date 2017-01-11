طائرة: انتصارات للبوشرية والميناء وشكا..

فاز الشبيبة البوشرية على الرسالة الصرفند بنتيجة (3-1)، ضمن المرحلة الثالثة من بطرلة لبنان بالكرة الطائرة في اللقاء الذي احتضَنه ملعب مجمع ميشال المر الرياضي، وقاده الحَكمان حنا الزيلع وإيلي وهبي وراقبها خضر أبو صالح.

وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (20-25)، (26-24)، (25-21)، (25-20)،

وعلى ملعب الميناء في الشمال، فاز حامل اللقب الزهراء الميناء على فينيقيا جبيل بنتيجة (3-1)، وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-20)، (23-25)، (25-22)، (25-19)، قاد المباراة الحَكمان شبل درغام ومروان حيدر وراقبَها إبراهيم فياض.

وعلى ملعب حامات، فاز سبيدبول شكّا على الطلائع دلهون بنتيجة (3-0)، وجاءت الأشواط على الشكل التالي: (25-13)، (25-16)، (25-20)، قاد المباراة الحكمان مصطفى جراد وداني حبيب وراقبَها نخله ناصيف.