فضيحة تهدد بتدمير روسيا رياضياً!.. 

طالب اتحاد اللجان الوطنية لمكافحة المنشطات، بفرض إيقاف رياضي شامل على روسيا من كل الألعاب على المستوى الدولي، حتى تثبت أنها استعانت بنظام جديد لمكافحة المنشطات.

وعقد مسؤولو 19 لجنة وطنية لمكافحة المنشطات، اجتماعًا بدبلن لمناقشة نتائج الجزء الثاني من تقرير ريتشارد مكلارين للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إذ كشف الشهر الماضي عن وجود تعاطي للمنشطات على نطاق واسع، وبرعاية الدولة في روسيا.

وبعد الاجتماع، أصدرت اللجان بيانًا تطالب من خلاله اتخاذ عدة خطوات للإصلاح، ورغم أن روسيا لم تكن وحدها وراء المخاوف، فإنها كانت صاحبة النصيب الأكبر من المطالبات.

وتمثلت المطالبات، في استبعاد المنظمات الرياضية الروسية من كل المسابقات الدولية مع إجراء عملية للسماح لبعض الرياضيين بالمشاركة بشكل مستقل، حتى يحدث تطور ملحوظ في عمليات الإصلاح بروسيا.

كما طالبت اللجان الوطنية، بمنع إقامة أي بطولة دولية في روسيا.

وعوقب أكثر من 100 رياضي روسي في منافسات ألعاب القوى بالمنع من المشاركة في أولمبياد ريو 2016، بعدما وضعت اللجنة الأولمبية الدولية معايير لمشاركة الروس منها ضرورة وجود سجل نظيف من المنشطات.

ويستمر إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى في 2017، وربما يتضمن ذلك منع الروس من المشاركة في بطولة العالم المقبلة.