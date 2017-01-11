ماذا فعل مانشستر يونايتد بكأس الرابطة؟!..

اقترب مانشستر يونايتد من الوصول إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم، بعدما سجل خوان مانويل ماتا ومروان فيلايني هدفي الفوز على هال سيتي، في ذهاب قبل النهائي، الثلاثاء.

وتقدم ماتا بهدف ليونايتد في بداية الشوط الثاني، بعد متابعة ضربة رأس لهنريك مخيتاريان.

وسدد بول بوغبا كرة في القائم من ركلة حرة، وأهدر أصحاب الأرض عدة فرص قبل أن يرتقي فيلايني برأسه لكرة عالية ويضعها في مرمى هال سيتي، قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وسيستضيف ساوثهامبتون منافسه ليفربول في ذهاب المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي، الأربعاء.