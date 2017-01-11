ماذا ينتظر نابولي بكأس ايطاليا..

بات نابولي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي (الثمانية)، بفوزه على ضيفه سبيتسيا من الدرجة الثانية 3-1، الثلاثاء، في دور الـ 16.

وتقدم نابولي عبر البولندي بيوتر زييلينسكي في الدقيقة الثالثة، لكن الضيوف أدركوا التعادل بعد 32 دقيقة بواسطة أنتونيو بيكولو (35).

وحسم نابولي النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله هدفين في 3 دقائق، عبر إيمانويلي جاكيريني (55) ومانولو غابياديني (57).

ويستكمل الدور ثمن النهائي الأربعاء بلقاءي فيورنتينا مع كييفو فيرونا، ويوفنتوس حامل اللقب مع أتالانتا برغامو، والخميس بلقاء ميلان الوصيف مع تورينو.

ويلعب الثلاثاء المقبل إنتر ميلان مع بولونيا، واأاربعاء ساسولو مع تشيزينا من الدرجة الثانية، ولاتسيو مع جنوى، على أن يختتم في 19 الجاري بلقاء روما مع سمبدوريا.