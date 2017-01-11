ميروبا يفاجىء التضامن ورفض طعن الحكمة لاعادة جمهوره..

كتب طارق معطي:

حسم فريق الاتحاد ميروبا الديربي الكسرواني بفوزه على التضامن الزوق بنتيجة 104-101 بمجمع نهاد نوفل في الزوق ضمن المرحلة الثامنة لبطولة لبنان، والتي تختتم الخميس (17:30)، بمواجهة المتحد وضيفه الحكمة في طرابلس.

ويدين ابناء ميروبا بفوزهم الى اللاعب كوستي قدسي الذي قدّم مباراة تاريخية في مسيرته وكان بيضة القبان لفريقه، حيث سجّل ثلاثية رائعة بالوقت الحساس ليكون السبب الرئيسي بفوز فريقه.

التضامن تلقى خسارته الرابعة مقابل 4 إنتصارات، فيما اصبح في رصيد ميروبا 3 إنتصارات و5 هزائم.

وكان الاميركي إيمانويل جونز افضل مسجّل لميروبا بـ 28 نقطة مع 8 متابعات واضاف اليه مواطنيه روبرت أبشو 26 نقطة مع 10 متابعات وإيزيا أومبيغ 22 نقطة و7 تمريرات حاسمة وكوستي قدسي 16 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

فيما سجّل للتضامن إيرفين موريس 30 نقطة مع 11 متابعة و8 تمريرات حاسمة وموريس كيمب 23 نقطة وجاد خليل 12.

هذا وسيغيب جمهور الحكمة رسمياً عن موقعه الدربي امام الرياضي الاحد بعد صدور قرار لجنة الطعون بتثبيت قرار الإتحاد اللبناني بإيقافه لمباراة واحدة. وجاء نص قرار لجنة الطعون على الشكل الآتي:

“عقدت لجنة الاعتراض والاستئناف اجتماعاً يوم الثلاثاء 10 كانون الثاني 2017 في مقر الاتحاد، لدرس الاعتراض المقدم من ناديكم، وجاءت الفقرة الحكمية في القرار المتخذ بأكثرية الأعضاء، على الشكل التالي:

“أولاً: قبول الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية كافة.

ثانياً: رد الاعتراض اساساً لعدم قانونيته، وتصديق القرار المعترض عليه.

ثالثاً: إبقاء الرسوم على عاتق من عجلها.”

فيي سياق اخر، سمّى مدرب منتخب لبنان جو مجاعص التشكيلة لبطولة غرب آسيا المقررة في 28 الحالي حتى 2 شباط/ فبراير المقبل في العاصمة الاردنية عمان والمؤهلة الى كأس آسيا 2017 التي يسعى لبنان لإستضافتها.

وضمّت التشكيلة: فادي الخطيب، إيلي رستم، وائل عرقجي، رودريغ عقل، نديم سعيد، علي كنعان، علي حيدر، شارل تابت، جاد خليل، إيلي إسطفان، أمير سعود والمجنّس آتر ماجوك.