هل يستجب تيري لمحاولات انقاذه من جحيم كونتي؟..

كشفت تقارير صحفية، عن سعي بورنموث لاستعارة جون تيري، قائد تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الحالية، حتى نهاية الموسم.

ولا يجد تيري، لنفسه مكانًا في خطة تشيلسي الحالية المعتمدة على ثلاثي الدفاع سيزار أزبيليكويتا، وغاري كاهيل، وديفيد لويز، لكنه مُصمِّم على القتال من أجل الحصول على دقائق أكثر للعب، خلال الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد تيري “36 عامًا” مع البلوز، بنهاية الموسم الجاري، ولم يخرج تيري من تشيلسي للإعارة سوى مرة وحيدة، عام 2000، حيث شارك مع نوتينجهام فورست في 6 مباريات.

وتعد المعضلة، في تأكيد تيري من قبل، على عدم رغبته في اللعب لأي فريق في البريمييرليغ غير تشيلسي، حيث يسعى للبقاء مع البلوز، من أجل تحقيق لقب البريمييرليغ الخامس في تاريخه مع الأزرق.

وشدد إيدي هويي، مدرب بورنموث، على رغبته في ضم تيري، من أجل الاستفادة من خبراته، لتحسين أداء الفريق، وموقعه في جدول الترتيب بالبريمييرليغ، وفقًا لصحيفة “ميرور” البريطانية.

ويسعى هويي لتعويض رحيل ناثان أكي، الذي كان معارًا من تشيلسي، بالتعاقد مع لاعب كبير بحجم تيري.

ولعب تيري، أكثر من 700 مباراة مع تشيلسي، وفاز معه بلقب الدوري 4 مرات، وكأس إنجلترا 5 مرات، إضافة إلى لقب واحد في دوري الأبطال، والدوري الأوروبي، وسجل 66 هدفًا.