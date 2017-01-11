هل يهبط اتحاد جدة لدوري المظاليم؟!..

أوضح نادي اتحاد جدة السعودي حقيقة التقارير الصحفية التي تزعم اقتراب النادي من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فيما كشف آخر المستجدات بشأن قضية النقاط الثلاث المخصومة من رصيد الفريق في دوري المحترفين.

وتشير التقارير إلى أن اتحاد جدة بات مهددا بالهبوط بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، بسبب الديون المتراكمة على النادي من اللاعبين، ووكلائهم، الأمر الذي كان كلف الفريق خسم 3 نقاط من رصيده في وقت سابق.

لكن اتحاد جدة أصدر بيانا رسميا، أوضح لجماهيره الحقائق، وطالبهم بعدم الالتفات إلى الشائعات، والاعتماد فقط على المركز الإعلامي للنادي، لمتابعة أخباره.

وذكر اتحاد جدة، في بيانه، إن الإدارة شكلت فريقا، برئاسة المهندس حاتم باعشن، رئيس النادي، وعضوية الدكتور أحمد السقاف، أمين عام النادي، والدكتور ماهرعبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة والمستشار القانوني، والتقى مؤخرا في إسبانيا المحامي كريسبو، لحصر جميع المطالبات المالية المستحقة على النادي أمام الفيفا بدقة شديدة، والتعامل معها بما يخدممصلحة النادي.

وأضاف النادي أنه تم اعتماد آلية لسداد الديون، على أن يتولى محامي النادي هذه المهمة، والتواصل مع لجنة الانضباط بالفيفا، لحصر هذه القضايا بدقة، وإطلاع مجلس الإدارة على كل ما يستجد.

وأكد اتحاد جدة في بيانه أنه تم التواصل مع الممثل القانوني للمحترف الأرجنتيني مانسو، والذي قام بدوره بالتواصل مع لجنة الانضباط في يوم 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، لسحب عقوبة خصم النقاط الثلاث، بعد انتهاء الإشكالية.

وفيما يخص قضية اللاعب سعيد المولد، أكد المحامي الإسباني للوفد الاتحادي أن القضية اكتملت من جميع جوانبها، في انتظار تحديد موعد نهائي للنطق بالحكم في القضية.

وشدد المجلس، في ختام بيانه، على أهمية وقوف أعضاء الشرف والجماهير مع النادي في هذه الظروف ودعمه من خلال القنوات الرسمية، والمتمثلة في الاشتراكات والتفاعل مع الجوانب الاستثمارية.