الواتس اب يفضح لاعب وسط برشلونة..

واصل الكرواتي إيفان راكيتيش لاعب وسط فريق برشلونة الجدل بشأن مصيره مع النادي الكتالوني في ظل توتر علاقته مع لويس إنريكي المدير الفني للبارسا.

ونشرت صحيفة “صن” البريطانية صورة تضم محادثة مجمعة لراكيتيتش مع عدد من نجوم يوفنتوس الإيطالي مثل ماريو ماندزوكيتش، ماركو بياكا، وزميله السابق بالبارسا دانييل ألفيس، يتبادلون فيها الحديث بسخرية عن مستواه مع الفريق الكتالوني هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن لاعبي يوفنتوس قاموا بإرسال صور لراكيتيتش لهم في ملعب الفريق وأرجاء المدينة وفيديو لانتصارات الفريق ولحظات تتويجه بالبطولات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تأكيد راكيتيتش أن علاقته مع إنريكي على ما يرام، إلا أن هذه المحادثة مع لاعبي يوفنتوس عبر “الواتس آب” قد تفتح بابًا لانتقاله مستقبلاً إلى صفوف السيدة العجوز، إذا استمر في الابتعاد عن التشكيلة الأساسية لفريقه الحالي.